Напавшим на бойцов ОМОНа вынесли обвинительный приговор со второй попытки

Присяжные со второй попытки вынесли обвинительный приговор напавшим на бойцов ОМОНа в Санкт-Петербурге. Уточняется, что злоумышленники убили одного из силовиков и похитили крупную сумму денег.

Сотрудники прокуратуры города рассказали, что 4 декабря 2015 года на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги трое злоумышленников напали на сотрудников ОМОНа, которые перевозили крупную сумму денег.

Один из силовиков был убит, а второй получил серьезные травмы. Его госпитализировали в местную больницу, он проходил длительное лечение. Помимо прочего, злоумышленники похитили около 24 миллионов рублей, пишет сайт «Петербургский дневник».

По факту произошедшего возбудили дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Зимой прошлого года на основании вердикта коллегии присяжных обвиняемых оправдали. Но прокуроры не согласились с таким решением.

В ходе нового судебного разбирательства все присяжные признали подсудимых виновными.