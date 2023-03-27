Происшествия 27 марта 2023, 16:10 Напавший на врача пенсионер из Петербурга отделался обязательными работами

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В Петербурге осудили местного жителя, который с молотком напал на врача в сентябре прошлого года. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Пенсионер опоздал на прием в поликлинику на два часа, а потом попытался пройти без очереди. Но врач отказала пациенту и попросила записаться на другой день. Тогда мужчина ударил медика ее же молоточком, а потом попытался задушить.

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В суде обвиняемый полностью признал вину и принес извинения. Также установлено, что он имеет инвалидность и не работает. Учитывая все обстоятельства, пенсионеру назначили 280 часов обязательных работ.

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