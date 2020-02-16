Напавший на церковь молодой человек сказал маме, что пойдет помолиться за ее здоровье

Ефим Ефимов, который устроил поножовщину в московском храме, сказал матери, что пошел в церковь помолиться о ее здоровье. Женщине скоро будут делать операцию.

«Мне завтра на операцию ложиться, он пошел в церковь за меня свечку поставить, помолиться, чтобы все прошло хорошо у меня. Теперь вот какая мне операция, мне в Москву ехать надо. Конечно, он из-за этого переживал. Сейчас все в шоке», — сказала Татьяна Ефимова изданию «Подъем».

По словам женщины, Ефим всегда был хорошим ребенком. Она не понимает, зачем он напал на людей в церкви. Теперь она собирается искать адвоката.

26-летний Ефим Ефимов из Липецкой области напал на помощников настоятеля храма на Бакунинской улице. Утром 16 февраля он ворвался прямо в центральный алтарь и ударил ножом двух человек. Вскоре его задержала полиция. После нападения стражи порядка возбудили уголовное дело о хулиганстве и побоях.

Как сообщили СМИ, после задержания Ефимов сказал полиции, что ему не понравилось лицемерие и что он хотел справедливости.