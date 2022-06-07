Напавший на судью с гранатой житель Бурятии долгое время страдал от депрессии

Мужчина устроил нападение в Тункинском мировом суде Бурятии. Он угрожал страйкбольной гранатой мировому судье, а после пошел с ножом на находившегося там же полицейского. Его родственники рассказали «360» о тяжелом эмоциональном состоянии мужчины.

Дело против жены

Утром 7 июня в суде рассматривалось административное дело против его супруги. По информации из паблика населенного пункта Тунка, мужчина бросил гранату в сотрудника Межмуниципального ОВД «Тункинский» и федерального мирового судью. Полицейский поймал ее, и хотя граната была не боевой, а страйкбольной, получил тяжелые ранения.

Этого оказалось мало. Мужчина вновь напал на сотрудника полиции, но уже с ножом. Он наклонился и сделал угрожающий выпад. Однако второй правоохранитель перехватил его руку.

В распоряжении «360» появилось видео с места задержания мужчины. На нем видно, что территория вблизи здания суда оцеплена сотрудниками полиции.

Возбуждено дело

Позднее Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, нападение произошло в коридоре, пока все ожидали начала административного процесса. Жертвой стал участковый уполномоченный полиции, больше никто не пострадал. Обошлось без госпитализации, полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Нападавшего задержали. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Два месяца не вставал

Родственники подозреваемого были сильно удивлены произошедшим. Например, старший брат не знал, что мужчина поселился в Бурятии, вся семья — из Иркутской области. Он не поверил, что тот мог совершить такое, так как всегда был уравновешенным и спокойным.

Больше подробностей о мужчине рассказала бывшая жена его брата. Она переехала в Краснодар, но связи с семьей продолжила поддерживать. Когда они созванивались в последний раз, мужчина поделился своей бизнес-идеей — открыть отель или гостевой дом для туристов в живописных местах где-то на Байкале.

Говорил, что два месяца был в депрессии, лежал на диване. Что с ним происходило, я не знаю. Не могу сказать о нем абсолютно ничего плохого

Она предположила, что у нападавшего мог случиться психоз на фоне проблем. Родители мужчины умерли, и на него легла ответственность за двух больных братьев. Из-за этого она всегда ему сочувствовала.