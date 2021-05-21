Напавший на преподавателя с ножом в Березниках ученик не состоял на учете

Школьник, который напал на учительницу с ножом в лицее № 1 в Березниках Пермского края, не состоял на учете. Семья также никогда не попадала в поле зрения социальных служб.

«На учете они не состояли — ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего», — рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

Старшеклассник в лицее в Березниках утром 21 мая напал на учительницу с ножом. Он нанес ей несколько ударов в шею. По данным СМИ, школьник отомстил преподавателю за низкие оценки. Якобы педагог занижала ему отметки по физике. Учительница госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести. К пациентке приедет главный реаниматолог Пермского края. Позже специалисты будут решать вопрос о транспортировке пострадавшей..

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