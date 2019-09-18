Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента лесного и охотничьего хозяйства региона Владимира Капитонова, нападение волка на человека в этих местах — случай крайне редкий и исключительный.
Рузские медики помогли мужчине, укушенному бешеной крысойПодробнее
«Вчера нам пришел результат, исследования показали, что волк был болен бешенством. Волк был после нападения на людей застрелен», — приводит агентство слова собеседника.
Он добавил, что появление ночного хищника днем в районе трассы Симферополь-Алушта-Ялта было косвенным объяснением болезни волка.
Ранее региональное МЧС сообщило о нападении волка в Симферопольском районе Крыма. Животное покусало трех человек. Сейчас они находятся в больнице.
Сначала волк пробрался на территорию частного дома и напал на собак. На шум вышла хозяйка дома — хищник переключился на нее. После этого животное отправилось вниз по реке Ангара и атаковало двух дальнобойщиков.
«Несмотря на мощное телосложение мужчин (один из них буквально душил волка), они серьезно пострадали», — рассказал Капитонов.
Волки пришли в Крым из Херсонской области в середине 2000-х. Сейчас на территории полуострова, по данным егерей, живет популяция этих хищников из 300 особей.