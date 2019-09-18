Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным

Волк напал на трех людей в районе села Перевальное в Крыму. Исследование показало, что хищник был заражен бешенством.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента лесного и охотничьего хозяйства региона Владимира Капитонова, нападение волка на человека в этих местах — случай крайне редкий и исключительный.

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«Вчера нам пришел результат, исследования показали, что волк был болен бешенством. Волк был после нападения на людей застрелен», — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что появление ночного хищника днем в районе трассы Симферополь-Алушта-Ялта было косвенным объяснением болезни волка.

Ранее региональное МЧС сообщило о нападении волка в Симферопольском районе Крыма. Животное покусало трех человек. Сейчас они находятся в больнице.

Сначала волк пробрался на территорию частного дома и напал на собак. На шум вышла хозяйка дома — хищник переключился на нее. После этого животное отправилось вниз по реке Ангара и атаковало двух дальнобойщиков.

«Несмотря на мощное телосложение мужчин (один из них буквально душил волка), они серьезно пострадали», — рассказал Капитонов.

Волки пришли в Крым из Херсонской области в середине 2000-х. Сейчас на территории полуострова, по данным егерей, живет популяция этих хищников из 300 особей.