Происшествия 23 августа 2023, 16:47 Напавший на девушку из-за шорт в Подмосковье лечился от шизофрении — СМИ РЕН ТВ: ударивший девушку из-за коротких шорт в Нахабине лечился от шизофрении Соцсети

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Мужчина, ударивший вышедшую на пробежку жительницу Нахабина, страдал психическим расстройством и проходил лечение. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

По данным издания, у нападавшего диагностировали шизофрению.

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Молодой человек живет у бабушки и дяди. Объясняя свой поступок, нападавший признался, что девушка ему понравилась, и он собирался с ней познакомиться. По его словам, он набросился на жительницу Подмосковья, потому что хотел спасти ее «от греха».

В своем Telegram-канале РЕН ТВ добавил, что накануне происшествия мужчине вызывали скорую помощь. Кроме того, в 2022 году парень лежал в психиатрической больнице.

Жительница Нахабина вышла на пробежку утром 23 августа. По ее словам, во время тренировки незнакомец схватил ее и ударил кулаком по лицу. Нападавший возмутился из-за коротких шорт девушки и ее занятий спортом.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию, сообщил сайт kp.ru. Правоохранители задержали проявившего агрессию парня в кратчайшие сроки.