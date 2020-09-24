Напавших на погибшего игрока НХЛ задержали в Уфе. Видео

По данным следователей, 16 августа 2020 года между подозреваемыми и 43-летнем спортсменом произошел словесный конфликт, который в дальнейшем перетек в драку.

«Применив насилие, похитили у него личные вещи, после чего скрылись с места преступления», — говорится в сообщении.

Позднее тело Данилова было обнаружено около помещения общественной сауны без признаков жизни в месте, где отсутствует камера видеонаблюдения.

«По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила от ишемической болезни сердца», — сообщили в СК.

По факту происшествия возбудили дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Двоих участников потасовки задержали — 26-летнего жителя Ставропольского края и 29-летнего жителя Республики Татарстан.

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения им меру пресечения в виде домашнего ареста и ограничения действий до 22 ноября. Еще двоих участников объявили в розыск.

Одна из сотрудниц заведения, в котором произошел инцидент, рассказала, что Данилов был очень импульсивный и ко всем придирался.

По словам адвоката Ахмедянова Радика, представляющего интересы вдовы спортсмена, факт убийства юридически не установлен.

«В справке от врача написано, что у Данилова ишемическая болезнь сердца — у спортсмена, который в 43 года играл в Ночной Хоккейной Лиге. Это совершенно удивительно, никогда на сердце он не жаловался», — отметил юрист.

Адвокат добавил, что погибший имел отменное здоровье, состояние которого проверяется перед соревнованиями.

«Тем не менее объективные данные показывают, что скончался он в результате либо жесточайших побоев, либо это был действительно квалифицированное убийство», — заключил он.