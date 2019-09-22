Напавшего с ножом на российских военных в Таджикистане задержали
Как рассказал корреспонденту ТАСС начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, задержанный страдает психическим расстройством и находится на учете в областной психиатрической больнице.
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«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — приводит агентство слова собеседника
Расследованием дела о поножовщине занимается прокуратура Хатлонской области.
Инцидент произошел 21 сентября. Российские контрактники находились в Бохтаре по личным делам, когда на них было совершено нападение.
В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что здоровью военнослужащих ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.