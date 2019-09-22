  • Напавшего с ножом на российских военных в Таджикистане задержали

    22 сентября 2019, 14:11

    Андрей Иванов

    Двое российских военнослужащих получили ножевые ранения в таджикистанском городе Бохтар. Напавшего на них человека задержали спустя сутки.
    Напавшего с ножом на российских военных в Таджикистане задержали

    Как рассказал корреспонденту ТАСС начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, задержанный страдает психическим расстройством и находится на учете в областной психиатрической больнице.

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    «Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — приводит агентство слова собеседника

    Расследованием дела о поножовщине занимается прокуратура Хатлонской области.

    Инцидент произошел 21 сентября. Российские контрактники находились в Бохтаре по личным делам, когда на них было совершено нападение.

    В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что здоровью военнослужащих ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.