Напавшего с ножом на российских военных в Таджикистане задержали

Двое российских военнослужащих получили ножевые ранения в таджикистанском городе Бохтар. Напавшего на них человека задержали спустя сутки.

Как рассказал корреспонденту ТАСС начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, задержанный страдает психическим расстройством и находится на учете в областной психиатрической больнице.

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«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — приводит агентство слова собеседника

Расследованием дела о поножовщине занимается прокуратура Хатлонской области.

Инцидент произошел 21 сентября. Российские контрактники находились в Бохтаре по личным делам, когда на них было совершено нападение.

В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что здоровью военнослужащих ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.