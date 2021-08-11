Напавшего на жителя Сахалина медведя нашли мертвым

Лесничие на Сахалине нашли труп медведя на берегу бухты Чайка. Животное погибло от выстрела в шею из охотничьего оружия. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на агентство лесного и охотничьего хозяйства региона.

Поисками занимались и сотрудники лесничества, и автор ролика о нападении медведя. Вес хищника — около 400 килограммов. Животное погибло от выстрела в шею из гладкоствольного охотничьего оружия», — заявили в агентстве.

Ранее стало известно, что житель Сахалина выстрелил в медведя. Об этом мужчина рассказал в видео. Хищник разбил машину и пытался вытащить сахалинца за ногу. Пострадавшему пришлось отстреливаться.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Отмечается, что автора ролика могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о ношении оружия вне сроков охоты.