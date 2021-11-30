Напавшего на женщину в Приморье медведя обезвредили

Специалисты обезвредили медведя, который напал на одну из жительниц города Артем в Приморье. Об этом сообщил Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон в своем профиле в Instagram.

«Мы оповестили все службы, в том числе полицию и охотинспецию, они приняли все необходимые меры по его [медведя] обезвреживанию», — передал Квон в записанном видеоролике для жителей Артема.

Он также добавил, что медведь напал на егеря и успел причинить ему травмы. Глава округа отметил, что охотники заверили, что медведь был один и больше не представляет угрозы. Представители администрации Артема заявили ТАСС, что животное убили.

Квон уточнил, что женщине уже оказывается медицинская помощь, ее окажут в необходимом объеме и пострадавшему егерю, и опроверг информацию о том, что медведи ходят по разным районам города.

О том, что бурый медведь напал на женщину в городе Артем стало известно утром 30 ноября. Ее госпитализировали с рваными ранами.