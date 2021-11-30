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    30 ноября 2021, 07:11

    Напавшего на женщину в Приморье медведя обезвредили

    Глава Артемовского городского округа Квон: специалисты обезвредили напавшего на женщину медведя

    Екатерина Боснак

    Специалисты обезвредили медведя, который напал на одну из жительниц города Артем в Приморье. Об этом сообщил Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон в своем профиле в Instagram.

    Автор: Илья Тимин

    «Мы оповестили все службы, в том числе полицию и охотинспецию, они приняли все необходимые меры по его [медведя] обезвреживанию», — передал Квон в записанном видеоролике для жителей Артема.

    Он также добавил, что медведь напал на егеря и успел причинить ему травмы. Глава округа отметил, что охотники заверили, что медведь был один и больше не представляет угрозы. Представители администрации Артема заявили ТАСС, что животное убили.

    Квон уточнил, что женщине уже оказывается медицинская помощь, ее окажут в необходимом объеме и пострадавшему егерю, и опроверг информацию о том, что медведи ходят по разным районам города.

    О том, что бурый медведь напал на женщину в городе Артем стало известно утром 30 ноября. Ее госпитализировали с рваными ранами.