Напавшего на врача инвалида задержали в Саратове

В Саратов в полицейское отделение попал инвалид, который ударил сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщило ИА Nation News.

В минувшую субботу прохожие вызвали скорую помощь 26-летнему пьяному мужчине. Он лежал на остановке на пересечении Детского проезда и улицы Клочкова. Когда медики прибыли на место, то мужчина ударил одного из врачей тростью.

«После случившегося мужчину забрали в отдел [полиции], там ему стало плохо», — рассказал инсайдер.

По его словам, нападавший с детства страдает серьезным заболеванием.