Напавшего на сотрудницу полиции преступника убили во Франции

Преступник, тяжело ранивший сотрудницу полиции в округе Нант во Франции, был ликвидирован правоохранителями. Об этом сообщила газета La Parisienne.

По данным издания, при задержании злоумышленника произошла перестрелка. Он получил ранения и скончался. Пистолет, по предварительным данным, мужчина отобрал у сотрудницы, которую едва не зарезал ножом.

Огнестрельные ранения также получили несколько правоохранителей. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Источник газеты сообщил, что напавший на полицейскую страдал от психического расстройства. Расследование инцидента продолжается. Пострадавшая женщина находится в больнице. Она получила серьезные ранения.

Атака произошла в коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Злоумышленник вошел в отдел полиции и там несколько раз ударил ножом сотрудницу. После он забрал ее служебное оружие и сбежал с места преступления.