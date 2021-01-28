Напавшего на служебную машину TikTok-блогера отправили под арест

ТikТоk-блогера Константина Лакеева поместили под арест на два месяца по делу о нападении на служебный автомобиль во время незаконной акции в Москве. Об избрании меры пресечения суд запросил Следственный комитет РФ.

Лакеев, также известный как Костя Киевский, ранее сознался в нападении на служебный автомобиль. Блогера в среду задержали на территории TikTok—хауса, где он проживал. На его страницу в соцсети подписано более 800 тысяч пользователей.

Гендиректора TikTok в России Сергея Соколова ранее пригласили в Госдуму для проведения беседы по факту размещения в соцсети призывов к участию в несанкционированных акциях. Глава думской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев напомнил, что интернет-ресурсы должны соблюдать законодательство страны.

Несколько десятков человек во время несанкционированной акции в Москве 23 января разгромили служебное авто. Участники несогласованного митинга прыгали по машине, пинали ее и пытались разбить стекла.

Роскомнадзор ранее заявил о штрафах в отношении соцсетей за отказ в удалении противоправного контента с призывами детей к участию в несанкционированных акциях.