Напавшего на шестилетнюю девочку в Омске задержали

Мужчина напал на шестилетнюю девочку в подъезде одного из жилых домов в Омске. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Сейчас все обстоятельства выясняются.

«В результате проводимых в тесном сотрудничестве с подразделениями УМВД России по Омской области разыскных мероприятий был задержан подозреваемый, которым оказался 29-летний неработающий омич», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

По информации следователей, мужчина напал на девочку вечером 29 июля. В тот момент ребенок находился в подъезде жилого дома на улице 2-й Дачной. Девочка вцепилась в перила на лестнице и начала кричать, когда ее попытался забрать нападавший. На шум вышла мать ребенка, которая была этажом выше в квартире. Мужчина быстро выбежал из подъезда, а женщина на следующий день сообщила полиции о нападении на свою дочь. Травм на теле ребенка не было.

Правоохранительные органы начали проверку. Следователи изучили запись с камеры видеонаблюдения и завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего. Расследование всех обстоятельств пока продолжается.