19 апреля 2023, 14:10
Напавшего на ребенка серийного педофила задержали в Нижнем Новгороде
СК: в Нижнем Новгороде задержали серийного педофила
В Нижнем Новгороде по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку задержали мужчину, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По версии следствия, ЧП произошло днем 18 апреля на Московском шоссе. Злоумышленник проследовал за девочкой в подъезд, где совершил «действия сексуального характера в отношении ребенка». Оперативники вычислили местоположение 49-летнего подозреваемого и задержали его в ночь на среду.
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«В настоящее время с подозреваемым работают следователи СК, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.
По данным РИА «Новости», задержанным оказался так называемый «печерский маньяк». Мужчина был неоднократно судим за изнасилования детей, последний срок он получил в 2005 году и недавно вышел на свободу.
Ранее сообщалось о задержании в Свердловской области мужчины, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Им оказался учитель музыки.
Педофилы
Следственный комитет России
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