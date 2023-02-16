Происшествия 16 февраля 2023, 21:19 Напавшего на менеджера Wildberries после отказа заняться сексом мужчину задержали Следователи нашли мужчину, напавшего на менеджера Wildberries после отказа заняться сексом

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Следователи установили местонахождение мужчины, который подозревается в нападении на сотрудницу Wildberries в Лыткарино. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области в Telegram-канале.

«Установлено местонахождение мужчины, причастного к нанесению побоев сотруднице маркетплейса в городе Лыткарино», — отметили в ведомстве.

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Его привели в отделение в наручниках. Сейчас мужчину опрашивает следователь. Все произошло 15 февраля.

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Пострадавшая в беседе с «360» раскатала подробности случившегося. Клиент Wildberries пришел в пункт выдачи товаров в Лыткарине. Менеджер сказала ему, что его товар находится в другом отделении на противоположном конце города. Мужчина попросил ручку и листок, где написал признание в любви и свой номер телефона. Женщина сразу ответила ему, что замужем. Тот заверял, что не может жить без нее. После нескольких отказов мужчина напала на менеджера.