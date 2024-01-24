Происшествия 24 января 2024, 09:05 Напавшего на машину с инвалидом таксиста задержали в Москве Freepik

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Сотрудники полиции в Москве задержали 27-летнего водителя такси, напавшего на автомобиль, в котором сидела женщина с ОВЗ. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась женщина, заявив о конфликте на дороге. Она рассказала, что таксист заблокировал ее автомобиль, а затем начал бить по стеклу водительской двери, сопровождая действия матом. Он видел, что в салоне сидела пассажирка-инвалид, которую заявительница везла в больницу, но его это не остановило.

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Автоинспекторам удалось быстро найти нападавшего. Во время задержания он также проявил агрессию и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Против нарушителя составили протоколы по четырем статьям и возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отправили в изолятор.

Пострадавшая рассказала «360», что она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости. Женщина посигналила ему, чтобы он притормозил.