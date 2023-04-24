Происшествия 24 апреля 2023, 22:53 Напавшего на мальчика в шапке с буквой Z объявили в розыск в Екатеринбурге СК России установит обстоятельства нападения на ребенка в шапке с Z-символикой РИА «Новости»

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Мужчина напал на мальчика в Екатеринбурге из-за того, что на том была шапка с буквой «Z». О выяснении всех обстоятельств сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в Telegram-канале.

По предварительным данным, все случилось 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской. Незнакомый мужчина подошел к девятилетнему ребенку и начал кричать, что он против российской спецоперации на Украине. Мать мальчика сообщила об этом в полицию.

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Следователи организовали проведение процессуальной проверки. Сейчас личность причастного к нападению гражданина и детали случившегося устанавливаются.

«Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Ранее житель Екатеринбурга избил 13-летнего подростка, который находился с собакой в лифте. Нападение на школьника произошло в многоквартирном доме, расположенном на улице Академика Парина.