20 ноября 2020, 22:08
Напавшего на девочку педофила ищут в Иванове
В Иванове местные правоохранители ищут педофила, который напал на 10-летнюю девочку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
По словам инсайдеров, накануне мужчина, пригрозив девочке ножом, затащил ее в заброшенный дом и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Правоохранители объявили педофила в розыск. Отмечается, что на подозреваемом были черные сапоги и куртка цвета хаки. На вид ему около 50 лет. Он имеет дефекты речи и вставные зубы.