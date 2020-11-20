Напавшего на девочку педофила ищут в Иванове

По словам инсайдеров, накануне мужчина, пригрозив девочке ножом, затащил ее в заброшенный дом и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Правоохранители объявили педофила в розыск. Отмечается, что на подозреваемом были черные сапоги и куртка цвета хаки. На вид ему около 50 лет. Он имеет дефекты речи и вставные зубы.