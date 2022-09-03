Происшествия 03 сентября 2022, 09:32 Поделиться Telegram

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Viber Житель Ижевска попытался поджечь отдел полиции и ранил двух правоохранителей МВД Удмуртии: неизвестный попытался поджечь отдел полиции и ранил двух сотрудников ППС РИА «Новости»

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Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске. При задержании он оказал сопротивление и ранил ножом двух сотрудников ППС, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Когда на место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый напал на полицейских с ножом. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов и были вынуждены применить табельное оружие. Нападавшего ранили, а позже доставили в больницу, уточнил ТАСС.

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Пострадавших сотрудников ППС с ножевыми ранениями тоже госпитализировали.

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Возгорание в здании отдела ликвидировал дежурный наряд полиции. Министр внутренних дел по Удмуртии Максим Тихонов назначил проведение служебной проверки после случившегося. Все обстоятельства и мотивы нападения подозреваемого выясняются.

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