Нападение собаки на школьницу в Коми проверят следователи

Следователи начали проверку информации о нападении собаки на девятилетнюю девочку в поселке Нижний Одес Республики Коми. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, по итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Программа «День» уточнила, что нападение собаки на школьницу произошло в минувшее воскресенье, 25 апреля. Девочка каталась на велосипеде на улице, когда на нее напало животное.

Мама пострадавшей девочки заявила, что ранее покусавшую дочь собаку бросили хозяева. Но жители села эту информацию не подтвердили. В местной администрации женщине сказали, что сделать с бездомным животным ничего не могут.

Школьница сейчас находится в больнице Ухты, где проходит курс реабилитации. Хирурги наложили ей несколько швов.