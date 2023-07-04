04 июля 2023, 14:08
Нападение на журналиста и адвоката в Грозном потребует энергичных мер — Кремль
Пресс-секретарь Песков: Путину доложили об избиении Милашиной и Немова в Чечне
Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова потребует принятия мер. Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем, обратились в Следком и прокуратуру Чечни, сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
«Разумеется, президенту доложено. <…> Речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», — сказал он.
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Оценку ситуации после проверки дадут, по словам Пескова, правоохранительные органы. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова уже обратилась в Следком и прокуратуру региона.
На Елену Милашину из «Новой газеты»* и Александра Немова напали в Грозном, куда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой — ее отправили в тюрьму на 5,5 года за применение насилия к представителю полиции и мошенничество.
Журналистку перевели в больницу в Беслан, она получила травмы головы и теряла сознание. Союз журналистов России и Совет по правам человека подключились к выяснению обстоятельств нападения.
*«Новая газета» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом.
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Дмитрий Песков
Журналистика
Владимир Путин
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