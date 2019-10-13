Нападение на сотрудников ГИБДД в Зеленограде назвали «собачьей чушью»

На сотрудников ГИБДД в Зеленограде никто не нападал. Об этом сообщили «360» в местном управлении МВД.

«Чушь собачья, не нападал никто на сотрудников полиции. Я не знаю, откуда ваши коллеги выдумали это. Все сотрудники живы и здоровы», — сказал собеседник «360» в ответ на соответствующий вопрос.

В МВД подчеркнули, что никто из сотрудников не пострадал. В отделение на Крупской пришел раненый мужчина, которому они вызвали скорую помощь.

В Росгвардии рассказали о дебошире у здания Счетной палаты Подробнее

«К ним пришел мужчина на КПП с телесными повреждениями. Они ему вызвали скорую помощь. Подозреваемый в причинении данных телесных повреждений был задержан», — добавил представитель МВД.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о нападении на сотрудника ГИБДД в Зеленограде. Тот якобы был госпитализирован в тяжелом состоянии.