Подростка из казанского села задержали у тайника. Он мог готовить нападение на школу

Казанского школьника заподозрили в подготовке нападения на школу. Дома у подростка нашли незарегистрированное двуствольное ружье. Задержали его у тайника, куда парень пришел за коробкой.

Правоохранители поджидали 14-летнего мальчика на улице Стадионной в поселке Дербышки, сообщил kp.ru. Из коробки, которую тот намеревался забрать, достали футболку и разные атрибуты с неонацисткой символикой.

Силовики провели обыск в доме ученика школы № 101 и обнаружили огнестрельное оружие. Двуствольное ружье не было зарегистрировано.

В учебном заведении, отметил источник, 14-летнего подростка характеризуют только с отрицательной стороны. В ходе переписки в одном из чатов в соцсетях ему якобы предложили пять тысяч рублей за нападение на школу.

Мальчик заявил правоохранителям, что просто хотел забрать деньги и не собирался ничего делать. Нападение он должен был совершить как раз в спрятанных в тайнике вещах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.