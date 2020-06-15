Нападение на инкассаторов в Петербурге попало на видео. Преступники отобрали 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге неизвестные отняли у инкассаторов около 10 миллионов рублей. Нападение произошло на проспекте Обуховской обороны, оно попало на видео.

В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что нападение произошло около 10:00 15 июня. Неизвестные напали на сотрудников логистической компании на парковке.

После того, как злоумышленники забрали 10 миллионов рублей, они скрылись на автомобиле, передает «Интерфакс». Сейчас полиция Санкт-Петербурга ведет их розыск.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что часть украденных денег осталась на парковке: пакет порвался и купюры высыпались на месте инцидента. На видео видно, что после побега налетчиков на асфальте остались предметы, похожие на деньги.

Инкассаторы не получили серьезных травм. Известно, что они работают на частную фирму.