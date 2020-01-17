17 января 2020, 14:23
Нападение на инкассатора в Петербурге попало на видео
В Санкт-Петербурге грабитель напал на инкассатора, но не забрал деньги и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил Life.
По данным издания, нападение произошло на парковке одного из городских гипермаркетов. Грабитель накинулся на инкассатора, когда тот возвращался с деньгами из магазина.
«Дни.ру» рассказали, что злоумышленник стукнул мужчину по голове деревянным предметом и скрылся, не забрав с собой денег. У потерпевшего легкое сотрясение мозга. Нападавшего разыскивают правоохранители. Проводится проверка.