Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны | 360°

Все новости

Происшествия

06 октября 2022, 15:48

Москвичка нашла в мессенджере объявление о продаже своего 11-летнего сына — СМИ

Общество

06 октября 2022, 15:46

Фейк: школьникам в Мариуполе выдают крупы и макароны вместо горячих обедов

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 15:34

«Уважаю президента и люблю страну». Россиянин — о намерениях принять участие в спецоперации

Мир

06 октября 2022, 15:34

Всеобъемлющие предложения России для заключения мира передали Армении и Азербайджану

Власть

06 октября 2022, 15:34

Матвиенко рассказала о ходе принятия новых территорий в состав России

Подмосковье

06 октября 2022, 15:26

Более 90 рабочих мест появится на заводе чугунных люков в Химках

Здоровье

06 октября 2022, 15:24

Названы продукты для борьбы со стрессом

Происшествия

06 октября 2022, 15:16

Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны

Спецоперация

06 октября 2022, 15:15

«Хотят выйти к Азовскому морю». Военный эксперт — о концентрации ВСУ в Запорожской области

Происшествия

06 октября 2022, 15:16

Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны

СМИ: стрельба в детском центре в Таиланде стала самой массовой в истории страны

Читать 360tv в

Жертвами стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда стали 36 человек, она стала самой массовой по числу жертв в истории страны, сообщило ТАСС.

Как написала газета «Бангкок пост», предыдущий инцидент с большим числом убитых случился в феврале 2020 года в провинции Накхонратчасима. Тогда военнослужащий Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере.

Реклама

Потом преступник скрылся на угнанном автомобиле, обстреливая по дороге мирных жителей. Спустя время военный вновь открыл огонь по посетителям торгового центра «Терминал-21», убив 29 человек. Впоследствии его ликвидировали силовики.

Реклама

Нападение на детский центр в Таиланде произошло днем в четверг. Бывший полицейский, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножом, убил десятки детей, также его жертвами стали воспитатели. В общей сложности погибло 36 человек.

Мужчина покинул место происшествия на белом пикапе. Позже его нашли мертвым, перед этим он успел расправиться с женой и ребенком.

Дети

Стрельба

Таиланд

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама