Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

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Viber Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны СМИ: стрельба в детском центре в Таиланде стала самой массовой в истории страны

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Жертвами стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда стали 36 человек, она стала самой массовой по числу жертв в истории страны, сообщило ТАСС.

Как написала газета «Бангкок пост», предыдущий инцидент с большим числом убитых случился в феврале 2020 года в провинции Накхонратчасима. Тогда военнослужащий Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере.

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Потом преступник скрылся на угнанном автомобиле, обстреливая по дороге мирных жителей. Спустя время военный вновь открыл огонь по посетителям торгового центра «Терминал-21», убив 29 человек. Впоследствии его ликвидировали силовики.

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Нападение на детский центр в Таиланде произошло днем в четверг. Бывший полицейский, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножом, убил десятки детей, также его жертвами стали воспитатели. В общей сложности погибло 36 человек.

Мужчина покинул место происшествия на белом пикапе. Позже его нашли мертвым, перед этим он успел расправиться с женой и ребенком.

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