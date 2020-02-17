Нападение мужчины с ножом на московский храм попало на видео

Приезжий из Липецка с ножом ворвался в храм Святителя Николая в Москве. Нападение 26-летнего мужчины, который работал на одной из столичных строек, попало на камеры видеонаблюдения.

Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД России. Нападавшего удалось задержать. В храм Ефим Ефимов зашел в капюшоне и наушниках. Лицо он спрятал под солнцезащитными очками, а на руки надел медицинские перчатки.

Мужчина успел ударить ножом двух пономарей. Потом его схватили и передали полиции.

«У него изъят нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ефимова задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Сам он признался, что решился на подобное, поскольку устал от лицемерия попов.