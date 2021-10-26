Нападение медведя привело к инсульту у россиянки

Женщина-геолог отправилась в экспедицию на Чукотку. Во время исследования на нее напал медведь. Пострадавшая получила инсульт. На данный момент с ней работают врачи из НИИ Джанелидзе. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

50-летняя жительница Петербурга вместе с коллегами вышла на поляну, где находилась медведица и трое ее детенышей. Сперва ученые предположили, что это не медведь, а большой камень. Однако затем зверь набросился на пострадавшую.

«Женщина получила много ранений на голове, шее, и одно из них повредило сонную артерию, что привело к возникновению инсульта. Мы оказали ей необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит реабилитацию», — рассказал заместитель директора Института скорой помощи по научной работе, главный невролог Петербурга Игорь Вознюк.

Медики выхаживали женщину на протяжении трех месяцев. На данный момент она находится в удовлетворительном состоянии. Пострадавшая даже способна самостоятельно преодолевать небольшие расстояния. Уже в ближайшее время ее планируют выписывать.