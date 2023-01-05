Происшествия 05 января 2023, 12:40 Нападение льва на дрессировщика в сочинском цирке сняли на видео Лев напал на дрессировщика Макаренко во время циркового шоу в Сочи

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Дрессировщик Алексей Макаренко стал жертвой нападения льва во время циркового представления в Сочи. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

В конце представления два льва решили подраться. Макаренко принялся разнимать зверей, однако третий самец прыгнул на него со спины. В ситуацию вмешалась супруга дрессировщика Ольга Борисова, которая своевременно сумела отогнать льва в клетку.

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Лев успел нанести Макаренко несколько глубоких царапин и укусов. Мужчина незамедлительно обратился за помощью к медикам.

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Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале написал, что львы, в отличие от тигров, сразу объединяются и принимают участие в конфликте. Он отдал должное жене Макаренко, которая спасла жизнь мужу.

«Алексею оказывают медицинскую помощь, уже скоро он снова выйдет со своими красавцами львами на манеж сочинского цирка», — добавил Запашный.