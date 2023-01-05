Происшествия 05 января 2023, 13:52 Нападение льва на дрессировщика в Сочи объяснили нервной обстановкой на арене цирка Росгорцирк сообщил о состоянии дрессировщика и львов после ЧП на манеже цирка в Сочи

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Шоу со львами в сочинском цирке продолжилось, несмотря на нападение одного из хищников на дрессировщика. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Росгорцирка.

В организации отметили, что у пострадавшего дрессировщика выявили незначительные травмы от когтей животного. Мужчине оказали помощь. В тот же день артист и львы отработали еще два представления.

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Опасную ситуацию на арене смогла разрешить супруга дрессировщика. Женщина «шокировала» льва, и тогда тот отпустил мужчину, пояснили в Росгорцирке. В пресс-службе предположили, зверь набросился на спину артиста инстинктивно из-за нервной обстановки, потому что в этот момент в манеже подрались еще два хищника.

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Сейчас за львами наблюдает ветеринарный врач, отслеживая их эмоциональное состояние.

В прокуратуре Краснодарского края агентству заявили, что провели проверку по факту случившегося. Сотрудники установили, что угрозы для зрителей из-за ЧП в манеже не было, потому что весь периметр защищен металлическими ограждениями.

О ЧП в сочинском цирке ранее сообщил в своем Telegram-канале Эдгард Запашный. По его словам, в результате нападения льва пострадал дрессировщик Алексей Макаренко. Артиста смогла спасти его супруга Ольга Борисова.

«[Она] вовремя среагировала и спасла жизнь своему супругу», — подчеркнул Запашный.

Эксперт отметил, что случай в сочинском цирке стал наглядной иллюстрацией того, что тигры в корне отличаются от львов, которые во время любых провокаций и драк, скорее всего, будут объединяться и принимать участие в конфликте.

Он пояснил, что хищник, который травмировал Макаренко, напал на него, когда дрессировщик пытался погасить столкновение двух львов, которые начали выяснять отношения под конец номера.