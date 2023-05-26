Эксклюзив 26 мая 2023, 19:25 Нападение агрессивного пенсионера на девушку в иномарке в Кирове попало на видео Источник «360»: пожилой житель Кирова на глазах у детей набросился на девушку за рулем Kia

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Пожилой мужчина напал на девушку, которая сидела в своем автомобиле во дворе дома № 31, литера А, на улице Мира в Кирове. Видео потасовки появилось в распоряжении «360».

Агрессивный пенсионер был на прогулке с ребенком, но это не помешало ему отставить коляску в сторону и начать оскорблять матом девушку в иномарке. Криком он не ограничился и полез в открытое окно машины.

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Получив отпор, пенсионер вылез обратно, снова начал кричать оскорбления, не стесняясь в выражениях. За всем этим наблюдали гуляющие во дворе дети и ребенок в коляске, с которым нападавший вышел на улицу.

Завершилась ссора тем, что мужчина пнул машину и удалился. Вероятно, причиной его недовольства стало место для парковки, которое заняла девушка. Хотя места для того, чтобы ее обойти, было предостаточно.

Врио начальника ОИОС УМВД России по Кировской области Елена Лучинина сообщила «360», что один из участников обратился в полицию.

«По факту произошедшего назначено проведение проверки, сотрудники полиции устанавливают второго участника инцидента», — заключила она.