Происшествия 04 февраля 2024, 10:31 Нападавшие на собак и скот тигры напугали жителей Приморья Специалисты Госохотнадзора в Приморье начали поиски агрессивных тигров РИА «Новости»

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Жители нескольких населенных пунктов в Приморском крае пожаловались на агрессивных тигров, которые нападают на скот и домашних животных. Специалисты Госохотнадзора начали отлов хищников, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«У нас на улице Советской тигр зашел во двор дома и задавил бедного пса. Но Охотнадзор еще не вызывали. В Новопокровке молодые люди тоже видели тигра», — рассказал жительница Приморья.

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По данным Минсельхоза Приморского края, одного тигра поймали в поселке Ясененко Пожарского округа. Хищник неоднократно охотился на собак рядом с жилыми домами. После обследования его поместят в реабилитационный центр в Алексеевке.

Второго тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа. На нападения агрессивного хищника также жаловались жители села Березовка Чугуевского округа. Сотрудники Госохотнадзора приступили к поиску животного.

В конце декабря тигр растерзал несколько собак в поселке Рисовое Приморского края.