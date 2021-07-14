Нападавшего на женщин маньяка будут судить в Нефтеюганске

В Нефтеюганске вынесут наказание мужчине, который совершал нападения на женщин. В пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО сообщили, что двух жертв он пытался изнасиловать, а третью избил и украл у нее ювелирные украшения. Об этом написал Ura.ru.

По данным ведомства, обвиняемый проник в квартиру к потерпевшей. Удерживая хозяйку дома с помощью силы, мужчина пытался изнасиловать, но не смог. В итоге он просто забрал мобильный телефон и ушел. Еще одну свою знакомую злоумышленнику все-таки удалось изнасиловать. Третью свою жертву мужчина избил и обокрал.

Жителя Нефтеюганска обвиняют в совершении двух преступлений. В самое ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.