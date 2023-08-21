Происшествия 21 августа 2023, 17:19 Нападающий «Крыльев советов» попал в ДТП в Самаре Футболист «Крыльев Советов» Писарский попал в ДТП в Самаре РИА «Новости»

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Нападающий сборной России Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. В результате происшествия футболист не пострадал, сообщил RT.

«Все нормально, но времени говорить у меня сейчас нет», — процитировало издание Писарского.

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ДТП произошло на Ново-Садовой улице, около ЖК «Звезда». Писарский находился за рулем Mercedes GT63 AMG, который врезался в «Гелендваген». Из-за аварии на дороге образовались пробки.

«Игрок не пострадал», — заявили в пресс-службе самарского клуба.

Писарский перешел в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. Сейчас форвард получает медицинскую помощь после травмы.

Ранее в Кстовском округе Нижегородской области произошла авария — столкнулись фура и иномарка. Женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела на встречную полосу. Пострадавшую доставили в больницу.