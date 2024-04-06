Происшествия 06 апреля 2024, 16:14 Нападающего казанского «Зенита» обманули на 8 млн рублей Shot: мошенники обманули волейболиста Михайлова развели на 8,4 миллиона рублей Dmitry Golubovich/Russian Look / Global Look Press

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Нападающего казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максима Михайлова обманули на восемь миллионов рублей. По подозрению в преступлении задержали местного полицейского, сообщил Telegram-канал Shot.

«Мошенники связались с 36-летним олимпийским чемпионом еще в сентябре прошлого года. Они сообщили, что якобы со счета волейболиста неизвестные пытаются снять деньги», — написали авторы публикации.

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Мужчину убедили, что ему необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Михайлов отправился к банкомату и перевел неизвестным 8,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Подозреваемого инспектора ДПС задержали 6 апреля. Предположительно, он помогал злоумышленникам обналичивать похищенные деньги.

Ранее мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Профессору кафедры теории музыки в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии. Преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета.