«Намерено увезли в глухое место»: волонтеры рассказали о поисках убитой девочки на Сахалине

Тело изнасилованной и убитой восьмилетней девочки на Сахалине нашли в глухом лесу. Похитители специально уехали подальше в надежде, что труп ребенка не найдут. Об этом «360» рассказала руководитель местного поискового спасательного отряда «Сова» Евгения Тучкова.

Она рассказала, что на поиски девочки вместе с волонтерами вышли сотрудники МЧС и оперативники. Все они ориентировались на слова задержанных подозреваемых, которые рассказали о месте, где оставили труп. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как вдоль дороги, освещенной фарами внедорожника, идут двое мужчин. Они осматривают обочины. Все происходит в лесу.

По словам Евгении Тучковой, девочку увезли по старой дороге далеко в лес и выбросили около речки. Для того, чтобы проехать на место волонтеры и сотрудники служб отправились на место на внедорожниках.

Источник фото: телеканал «360»

«Ее намерено увезли в глухое место и если бы времени прошло больше. У нас же медведи. Могли ее вообще не найти», — отметила она.

Тело обнаружили оперативники. Волонтеров на место не пустили, так как на месте могли остаться улики.

Кроме показаний злоумышленников, поискам помогли и уже проведенные работы волонтеров. Сотрудники полиции сопоставили направления по которым уже работали поисковики, чтобы сократить периметр для поиска.

Восьмилетняя жительница Сахалина пропала четыре дня назад. Девочка отправилась к своим подругам в город Долинск. СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что на пути ей встретилась машина с семейной парой, которая предложила ее провести. По словам женщины из машины, пьяный муж изнасиловал и задушил девочку прямо в салоне. Супруга остановить его не смогла. После она же указала на место, где они бросили труп.

Ранее мама убитой девочки рассказала, что послезавтра дочери должно было исполниться девять лет. По ее словам, поиски начали в тот же день, когда стало известно, что она пропала. О том, что ребенка убили она узнала от следователей.