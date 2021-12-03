Сотрудница маникюрного салона в Москве осталась без желудка. В банку энергетика коллеги налили щелочь

Минувшим летом в одном из маникюрных салонов произошла резонансная история. Одна из сотрудниц хотела выпить энергетик, но в банке внезапно оказалась опасная щелочь. В итоге девушке пришлось полностью удалить желудок. Но никакой компенсации она пока не может добиться. «360» узнал у пострадавшей подробности случившегося.

Девушка рассказала, что в коллективе маникюрного салона сотрудники часто друг друга угощали. Поэтому когда она увидела на столе энергетик в жару, когда в помещении было +36, она решила сделать пару глотков. Однако там оказалась щелочь.

«Сразу же пена изо рта, скорая помощь, реанимация. В течение полугода я нормально не могу питаться. Сужение пищевода, делали операции, нету теперь желудка, из желудка сделали пищевод», — рассказывает девушка.

Девушка отмечает, что ее коллега, которая оставила щелочь на столе, не интересовалась ее здоровьем и даже не спросила, жива ли она. По мнению пострадавшей, пока ничего не получилось сделать в плане разбирательств с этим делом.

Щелочь, которая была на кухне, используется для удаления с инструментов ржавчины. Коллега захотела часть средства забрать домой и попросила перелить его в банку. Но потом просто оставила «энергетик» на столе, никак не подписав, что там находится опасная жидкость.

По словам пострадавшей, участковый взял у нее показания еще в июле, но ответа она так и не дождалась. Следователи говорили, что никаких документов об этом деле не получали. Повторное заявление тоже не принесло никаких результатов. В итоге сотрудница наняла адвоката и пытается добиться реакции.

«Абсолютно точно можно предполагать, что здесь есть состав 118 статьи УК РФ и, возможно, 111 статьи УК РФ. Нашими силами уже направлены заявления в правоохранительные органы, которые непременно разберутся в данной ситуации. Со своей стороны мы полностью контролируем разбирательства в следственных органах», — сказала адвокат потерпевшей Алены Коробейниковой.