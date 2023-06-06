Происшествия 06 июня 2023, 14:32 Наличие диверсантов в Новой Таволжанке Белгородской области опровергли Губернатор Гладков: противника на территории Белгородской области и Новой Таволжанке нет РИА «Новости»

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Российские военные изгнали украинских диверсантов из Белгородской области. Их не осталось ни в Шебекине, ни в Новой Таволжанке, объявил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что встретился с эвакуированными из Шебекинского городского округа жителями, рассказал им о мерах поддержки и обстановке в приграничной зоне. По словам Гладкова, многих интересовало, остались ли в месте нападений украинские диверсанты.

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«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. <…> На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы», — сказал он.

В ближайшее время выйдет официальный документ о запуске для жителей пострадавших районов кредитных каникул, сообщил губернатор. Оплату ЖКУ, по словам Гладкова, власти взяли на себя. Помимо этого, шебекинцы получат две единоразовые выплаты.

Слухи о заходе нескольких групп диверсантов в Белгородскую область опроверг оперштаб. Попытку украинских военных проникнуть в село Новая Таволжанка сорвали утром 4 июня.