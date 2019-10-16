Кузнецова усомнилась в наличии алкоголя в крови сбитого мальчика

В крови сбитого насмерть мальчика под Кировском нашли алкоголь. Такие данные экспертизы вызывают вопросы, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Автор экспертизы об алкоголе в крови сбитого ребенка не увидел ошибок в своей работе Подробнее

«Безусловно, пока вызывает вопросы наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка. <...> Необходимо проверить все обстоятельства, которые есть», — сказала Кузнецова журналистам.

Она отметила, что глава СК РФ Александр Быстрыкин взял дело на личный контроль и запросит данные всей произведенной экспертизы.

«Мы со своей стороны запрашиваем результаты проверки прокуратуры, потому что надзорное ведомство уже подключилось к проверке. Запрашиваем информацию по поводу следствия. Когда получим эту информацию, как минимум будет понятно, какой будет дальнейший шаг», — продолжила она.

Кузнецова подчеркнула, что сейчас необходимо дождаться официальных ответов, чтобы сделать какие-либо выводы.

Речь идет об аварии, которая произошла 13 июля. Майор полиции сбил шестилетнего мальчика в селе Буйское Кировской области. Ребенок ехал на велосипеде и скончался от полученных травм. Специалисты провели экспертизу, которая выявила в крови мальчика 0,51 промилле алкоголя, что соответствует легкой степени опьянения.

По словам проводившего анализ эксперта, ошибки в его работе быть не могло. Родители погибшего ребенка не верят в результаты исследования.