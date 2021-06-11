Мужчина остался без зубов после поездки по лесу. Он налетел на растяжку

Мужчина отправился покататься на квадроцикле по подмосковному лесу, но остался со сломанной челюстью. Во время поездки он налетел на проволоку, растянутую между деревьями. В итоге пострадавшему пришлось удалять зубы. Сейчас проверкой занимаются правоохранители.

«От местного жителя поступило заявление о привлечении к ответственности граждан, натянувших металлические тросы поперек дороги в лесу около деревни Пласкинино. Мужчина пояснил, что получил повреждения, наехав на один из них. По данному факту проводится проверка», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.

По словам самого пострадавшего, он катался на квадроцикле вместе с 13-летней племянницей. Сначала мужчина почувствовал удар в живот и не сразу понял, что произошло.

«Через две секунды я вижу, что у квадроцикла отрывается кофр — передняя пластиковая часть. Затем что-то летит в голову, я постарался увернуться, но попало в нижнюю челюсть», — рассказал «360» Алексей Игнатов.

Он добавил, что во время сильного удара вылетели три зуба, а губу разрезало как будто ножом. Когда мужчина остановился и оглянулся, то увидел натянутые между деревьями проволоки. Один металлический трос был натянут низко, а другой — немного выше.

«По инерции меня отбросило назад, я ей (племяннице — прим.ред.) разбил губу и зуб у нее откололся немного. Больше она испугалась, потому что увидела кровь. У нее истерика началась, но я ее успокоил», — поделился Игнатов.

В больнице мужчине сделали операцию, удалив часть верхней челюсти вместе с зубами. На следующий день мужчина нашел в лесу еще пять растяжек. Он обратился за помощью в полицию.