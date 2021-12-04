Налетчики забрали полмиллиона долларов у прохожих в Петербурге. Видео

Вечерняя прогулка по заснеженному Санкт-Петербургу закончилась ограблением для двух прохожих. Группа неизвестных напала на пострадавших и забрала у них 500 тысяч долларов. Момент ограбления попал на видео, который оказался в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин подошли к машине. У одного из них за спиной был рюкзак, где, скорее всего, находились деньги. В этот момент из припаркованного рядом автомобиля вышли злоумышленники. Первым на землю они повалили владельца рюкзака. Второй пострадавший сначала пытался спасти друга, но понял, что силы не равны.

Он схватил что-то из машины и бросился прочь. Вслед за ним побежали еще двое злоумышленников.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшими от нападения стали два брата, работающие на овощебазе. Сумма украденного оказалась меньше — 20 тысяч долларов. Троих налетчиков полиция уже задержала, еще одного ищут.