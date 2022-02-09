Налетчики с битами до смерти забили кассиршу магазина под Истрой

В Истре задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении на магазин, при котором продавец-кассир получила смертельные травмы. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.

«Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть», — сообщили в подмосковном СК.

Злоумышленники напали на магазин ночью 9 февраля. Они избили битами директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира, забрали из кассы 96 тысяч рублей и скрылись с места. Продавец-кассир скончалась на месте, директора с женой госпитализировали.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области», — добавили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия. Подозреваемых и свидетелей сейчас допрашивают. Назначены экспертизы. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Неизвестные в масках совершили нападение на магазин в поселке Новопетровское, сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, три человека проникли в торговую точку через вход для разгрузки товара. Кассиршу забили до смерти, директор магазина и супруг госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Грабители забрали 205 тысяч рублей и скрылись с места. Четырех подозреваемых задержали в деревне Чесноково в 50 километрах от магазина. Предполагаемым налетчикам от 19 до 24 лет.

По данным от источника ТАСС, на магазин напали в ночь на среду. Погибла продавец, еще два человека пострадали, их доставили в больницу.