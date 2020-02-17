Налетчики с арбалетом пытались украсть пробирки с кровью

Медики не захотели отдавать чужую кровь, завязалась драка. В результате два врача находятся в травматологии, у обоих сотрясение мозга. Налетчики убежали.

Сотрудники полиции задержали одного из парней. Когда пришли за вторым, выяснилось, что он находится в наркотическом опьянении. Третьего налетчика ищут. Об этом написало ИА Ura.ru.

Позже стала известна причина «жажды крови». В тот день на станцию привезли пьяного мужчину. У него взяли кровь для экспертизы. Он не хотел, чтобы у него забрали водительские права, поэтому попросил друзей украсть его анализ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».