17 февраля 2020, 12:35
Налетчики с арбалетом пытались украсть пробирки с кровью
Трое парней с арбалетом ворвались на станцию скорой помощи в закрытом городе Озерск. Вооруженные преступники требовали от врачей анализы. Им нужны были пробирки с кровью. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».
Медики не захотели отдавать чужую кровь, завязалась драка. В результате два врача находятся в травматологии, у обоих сотрясение мозга. Налетчики убежали.
Сотрудники полиции задержали одного из парней. Когда пришли за вторым, выяснилось, что он находится в наркотическом опьянении. Третьего налетчика ищут. Об этом написало ИА Ura.ru.
Позже стала известна причина «жажды крови». В тот день на станцию привезли пьяного мужчину. У него взяли кровь для экспертизы. Он не хотел, чтобы у него забрали водительские права, поэтому попросил друзей украсть его анализ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».