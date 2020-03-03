Налет в стиле 90-х совершили в Свердловской области

Водитель хлебовоза марки «Газель» вез выручку, собранную в нескольких деревенских торговых точках.

«Злоумышленники причинили водителю побои, похитили деньги и путевую документацию на товар. Добычей гангстеров стали более 100 тысяч рублей, точная сумма сейчас уточняется. Машины злоумышленников имели тонировку в задней части», — прокомментировал Валерий Горелых.

Он также сообщил, что введен план «Перехват».

Налетчиков сейчас ищут. Они были на двух машинах: ВАЗ 2109 черного цвета без номеров, на его месте предположительно надпись «Башкирия» и Great Wall Hover черного цвета, номера вымазаны грязью.