03 марта 2020, 13:16
Налет в стиле 90-х совершили в Свердловской области
Неизвестные совершили налет на хлебовоз в стиле 90-х. Инцидент произошел на трассе возле города Каменска-Уральского. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Водитель хлебовоза марки «Газель» вез выручку, собранную в нескольких деревенских торговых точках.
«Злоумышленники причинили водителю побои, похитили деньги и путевую документацию на товар. Добычей гангстеров стали более 100 тысяч рублей, точная сумма сейчас уточняется. Машины злоумышленников имели тонировку в задней части», — прокомментировал Валерий Горелых.
Он также сообщил, что введен план «Перехват».
Налетчиков сейчас ищут. Они были на двух машинах: ВАЗ 2109 черного цвета без номеров, на его месте предположительно надпись «Башкирия» и Great Wall Hover черного цвета, номера вымазаны грязью.