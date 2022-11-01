Наклонившийся из-за ветра памятник Ленину отремонтируют в Сарове | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 22:07 Наклонившийся из-за ветра памятник Ленину отремонтируют в Сарове

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Сильный ветер повредил памятник Ленину в Сарове. Глава города Алексей Сафонов заявил, что в ближайшее время монумент восстановят. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на социальные сети мэра.

Ситуация произошла в ночь с 30 на 31 октября. Памятник накренился из-за сильного ветра. Монумент начал представлять опасность для жителей города.

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Специалисты уже демонтировали памятник. В ближайшее время проведут детальное обследование, по результатам которого начнут разрабатывать проект восстановления.

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