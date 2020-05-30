    30 мая 2020, 20:43

    НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

    Александра Каширина

    В ходе контртеррористической операции в городе Сунже в Ингушетии были убиты два боевика, планировавшие совершить теракт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
    НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

    «Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции в хозяйственной постройке в городе Сунже. По предварительной информации, это уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев», — приводит агентство слова представителя НАК.

    Бандиты были блокированы в одном из зданий на окраине Сунжи. Им было предложено сдаться, но те в ответ начали стрелять в сотрудников правоохранительных органов. В ходе боесктолкновения боевики были нейтрализованы.

    Сейчас осматривается место происшествия, а пожарные службы ликвидируют возгорание, возникшее в ходе операции. Из гражданского населения никто не пострадал, режим контртеррористической операции сняли с города.

    Ранее сообщалось, что члены влиятельной религиозно-общинной группы, баталхаджинцы, устроили перестрелку в ингушском селении Сурхахи.