НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

«Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции в хозяйственной постройке в городе Сунже. По предварительной информации, это уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев», — приводит агентство слова представителя НАК.

Бандиты были блокированы в одном из зданий на окраине Сунжи. Им было предложено сдаться, но те в ответ начали стрелять в сотрудников правоохранительных органов. В ходе боесктолкновения боевики были нейтрализованы.

Сейчас осматривается место происшествия, а пожарные службы ликвидируют возгорание, возникшее в ходе операции. Из гражданского населения никто не пострадал, режим контртеррористической операции сняли с города.

Ранее сообщалось, что члены влиятельной религиозно-общинной группы, баталхаджинцы, устроили перестрелку в ингушском селении Сурхахи.