Омбудсмен Москвы рассказал, что будет с истощенными девочками из Талдома

Двух девочек, которых нашли в частном доме в Талдоме, отправят в Москву, как только это станет возможно. Сейчас дети проходят необходимые медицинские процедуры — их нашли в истощенном состоянии в жуткой антисанитарии.

Об этом агентству «Москва» сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

«Пока у девочек будут продолжаться различные медицинские процедуры, параллельно идет расследование прокуратуры. Когда это станет возможно, дети будут доставлены в Москву. В зависимости от состояния здоровья — или в медучреждение, или в учреждение соцзащиты. Когда это произойдет — будет зависеть тоже от решения медиков», — отметила она.

Она подчеркнула, что сейчас правоохранители продолжают искать родственников девочек. Если получится их найти и родные захотят забрать сестер к себе, то будет решаться вопрос о родственной опеке. По словам омбудсмена, это лучший вариант из всех возможных.

Шестилетнюю девочку нашли в одном из дачных домов подмосковного Талдома. Ее обнаружили сотрудники ППС, которые последовали за подозрительным мужчиной. В квартире была жуткая антисанитария, не было одежды, кровати и средств гигиены для детей.

Мать рассказала, что оставляла шестилетнюю дочь под присмотром дальнего родственника на пять дней. Выяснилось, что девочка не умеет говорить. Ее 12-летняя сестра жила с матерью в Москве — она разговаривает, но на контакт идет сложно.

Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, ее обвиняют в истязании ребенка.