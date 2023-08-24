Происшествия 24 августа 2023, 01:14 Найдены тела всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области «Интерфакс»: найдены все 10 тел на месте крушения самолета в Тверской области Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сотрудники спасательных служб вытащили из-под обломков тела всех пассажиров и членов экипажа частного самолета, упавшего в Тверской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Обнаружены останки всех 10 человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета», — сказано в сообщении.

Реклама

Как уточнил собеседник агентства, нашли останки семи пассажиров и трех членов экипажа. Поиски завершены.

Ранее стало известно о крушении самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области. Как сообщила Росавиация, борт имел разрешение на полет, он летел из Санкт-Петербурга в Москву. По предварительным данным, воздушное судно начало падать с высоты около девяти километров.

Американский лидер Джо Байден заявил, что не удивлен возможной гибелью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава Штатов отметил, что не был осведомлен в ситуации, потому что занимался спортом во время происшествия.